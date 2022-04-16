Российские кафиры при обстреле Лисичанска 16 апреля целились в фургоны с хлебом. В результате загорелись три грузовика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской облгосадминистрации. "Уверен, они стреляли туда осознанно. Был наводчик. Предатель хотел оставить лисичан без хлеба. Враг применил мощное вооружение. Впрочем, спасателям удалось обуздать пламя, охватившее три хлебных фургона, и обезопасить еще пять", — отметил председатель обл. военной администрации Сергей Гайдай. Отметим, сегодня после очередного обстрела снова загорелся Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, из-за обстрелов была сорвана сегодняшняя эвакуация из этого города. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.