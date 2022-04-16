Советник главы офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Европу за поставку Украине вооружений. По его словам, европейцы дают не оружие, о котором их просит украинская сторона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в Twittwer. Он отметил, что Украина просит у Европы оружие и европейцы поддерживают призыв своих правительств и соглашаются на поставки. "Европа дает Украине оружие, не то, что мы просили", — добавил представитель ОП. Подоляк также подчеркнул, что европейцы слишком медленно доставляют оружие Украине. "Демократия не выиграет от этой игры. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Теперь", — написал он. Напомним, ранее США заявили о намерении ускорить доставку Украине боеприпасов на фоне угрозы ожесточенных боев на востоке страны. Война России против Украины идет 52-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!