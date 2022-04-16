Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров Украины и России из-за войны войны могут быть подписаны два документа. Один из них будет по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК-Украина. "РФ хотела бы видеть один договор, куда бы ВСЕ вошло, но не все страны готовы сидеть с россиянами за столом после Бучи, Бородянки" — заявил президент. По словам Зеленского, в результате могут появиться два документа: один по гарантиям безопасности для Украины, второй – непосредственно соглашение между Украиной и РФ. Ранее Зеленский заявил, что возможность для переговоров с Россией сужается после зверств кафиров в Буче, Мариуполе и других украинских городах. Ранее в Кремле перспективы продления переговоров Украины и РФ в очном формате назвали призрачными. Там изъявили желание вернуть переговоры в Беларусь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.