Рост цен в Европе на фоне войны России против Украины – европейская плата за свою свободу. Источник нынешней инфляции находится в Кремле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Польше Андрея Дещицу. "Накануне Пасхи активно начали говорить о ценах. Знаю, что в этом году инфляция привела к удорожанию и в Польше, и в Украине. Но это не обычная инфляция – это путинфляция, потому что ее источник именно в Кремле. Это цена, которую мы платим за нашу и вашу свободу. А свобода – это самая высокая ценность, которую нельзя измерить деньгами", — отметил он. Согласно прогнозу Национального банка, в 2022 году инфляция в Украине может ускориться до 20%. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.