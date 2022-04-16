По состоянию на сегодняшний день российские войска готовы к наступлению на Донбассе. Пауза в наступлении была вызвана дождями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. По его словам, российское наступление может начаться одновременно в Луганской и Донецкой областях. При этом противник усилил обстрелы мирных городов, а Попасная и Рубежное по своим разрушениям уже похожи на Мариуполь. Кроме того, по его словам, на свободной территории Луганской области остаются около 70 тысяч человек. Сегодня продолжится эвакуация из Кременной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской общины и Попасной. Места сбора для организованного выезда на ж/д вокзалы: Лисичанск – центр города, ул.им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15; Привилегия – Центральная площадь; Северодонецк – городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28; Рубежное – Дворец культуры "Пивденный", ул. Чехова, 11; Горное – Дом культуры Украины, Гагарина 13а; Попасная – ул. Щербакова, 1а. Напомним, Западные разведки полагают, что российское наступление на Донбасс пройдет в ближайшие 10 дней. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.