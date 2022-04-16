Сегодня, 16 апреля, российские войска сорвали эвакуацию людей из Лисичанска. Из города удалось вывезти только одного человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. "Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", — отметил он. По его словам, за сегодня эвакуировали 42 жителей Северодонецка, 11 – из Рубежного, 14 – из Кременной. Кроме того, шестерым удалось уехать из Попасной. Напомним, ранее сообщалось, что сегодня после очередного обстрела снова загорелся Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.