Сегодня, 16 апреля, российские войска дважды ударили по Днепропетровской области. Оккупанты разрушили неработающую птицефабрику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram. "У нас два "прилета" в Днепровском районе. Наголову разрушена птицефабрика, которая не работала — там никого и ничего не было. Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", — написал Резниченко.

Фото: Россия дважды атаковала Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, 14 апреля Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Вражеская ракета попала возле нежилого помещения. Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 52-й день. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.