Россия направила дипломатическую ноту Чехии, в которой предупредила, что Прага не может снабжать оружие советского производства третьим странам без его согласия. Министерство иностранных дел не будет реагировать на российское заявление. Об этом заявил Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чешские новости". "МИД не ответил и не будет отвечать на эту записку, учитывая, что она является фактической чепухой и что не существует оговорки о реэкспорте военной техники. Это еще один способ России использовать ложь, чтобы потребовать от нас прекратить поддержку Украины", — сказал министр. Напомним, МИД России разослал ноту протеста всем странам, поставляющим оружие для Украины. Представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что никто не откажет США поставлять оружие для Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.