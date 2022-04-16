В Украине на 16 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров. Эвакуация будет проходить из трех областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram. Эвакуация из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье будет проводиться на собственном транспорте. "Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту — размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", — написала министр. Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28). Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул.Сосюры, 324). Попасная — Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42). Горное – Бахмут (место собрания – ул.Гагарина, 13). Рубежное – Бахмут. "Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск", – написала министр. Война в Украине длится уже 52 дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.