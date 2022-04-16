В направлении Николаевской и Херсонской областей кафиры активизируют боевые действия и пытаются закрепиться на позициях. Однако украинские защитники дали достойный отпор врагу и за ночь с 15 на 16 апреля уничтожили 14 оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг". В частности, ночью кафиры осуществляли обстрелы украинских позиций и населенных пунктов, используя танки и артиллерию. Также, несмотря на обстрелы ВСУ, удалось по состоянию на 16 апреля уничтожили 14 россиян и 4 единицы вражеской техники. Оперативное командование призывает жителям городов не пренебрегать воздушными тревогами и не касаться подозрительных предметов. Ранее мы сообщали, что ВСУ на Востоке за сутки уничтожили более 20 кафиров. Напомним, война РФ против Украины длится 52-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!