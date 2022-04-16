В России даже детям начинают закладывать в головы, что война в Украине – это правильно. Да, в одном из городов РФ такие "образовательные занятия" провели в детском саду. О новом эпизоде российской пропаганды сообщают в сети. Детали российской пропаганды В одном из детских садов в Казани прошел "урок патриотического воспитания", на котором дети помладше под чутким руководством воспитательницы и молчаливом согласии родителей отвечали на вопрос о необходимости нападения на Украину, поддержки Владимира Путина. Речь идет о детском заведении "Индиго". "Может, президент правильно поступил, что начал войну на Украине, чтобы защитить Дарью, Дину, Софу? Может, правильно? Он же вступился за своих", — говорит учительница. "Все-таки кто из вас за то, что правильно то , что мы сейчас воюем? Поднимите руки. Кто согласен? Только честно. Раз, два, три. Марат! Ты что удержался?" – продолжает так называемый педагог. Как мы ранее сообщали, матери РФ продолжают топить за Путина, отправляя на войну своих сыновей.