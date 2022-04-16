В РФ заявили о начале вывоза украинцев из Изюма в Харьковскую область на территорию Белгородской области. Страна-агрессор сообщает о около 100 таких людях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". "Минобороны РФ вывезло первую партию беженцев из Изюма Харьковской области – около 100 человек. Пункт назначения – Белгородская область", — говорится в сообщении. Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что кафиры принудительно вывезли в Россию более 500 тысяч граждан Украины. Их депортируют в отдаленные регионы РФ. Напомним, по данным омбудсмена по правам человека, из Мариуполя с начала войны депортировали около 33 тысяч мирных жителей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.