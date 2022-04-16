В США обеспокоены необходимостью ускорить доставку боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам американского чиновника, в ближайшие дни ожидаются ожесточенные наземные бои с войсками кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. В комментарии телеканалу чиновник отметил, что, прежде всего, речь идет о необходимости поставки артиллерийских боеприпасов. По его словам, отправка в Украину 155-мм гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним в рамках новой помощи могут быть израсходованы в течение нескольких дней. Собеседник пояснил, что во время некоторых ожесточенных боев против оккупантов ранее ВСУ производили до тысячи артиллерийских выстрелов в день. Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимые вооружения стране поступают недостаточно быстро. Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов. Вчера в Пентагоне заявили, что первая партия поступит в страну в течение 24 часов. Украина противостоит российскому вторжению 52-й день. О ситуации в зонах боевых действий и регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!