По словам президента Украины Владимира Зеленского, пока ни одна страна не формализовала готовность стать гарантом безопасности нашей страны. Большей конкретики следует ожидать через 7-10 дней. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК-Украина. "Пока ни одна страна не формализовала свою готовность выступить гарантом безопасности Украины, взяв на себя соответствующие обязательства", — заявил президент.

В то же время, есть страны, которые "демонстрируют такую готовность", среди них: США; Великобритания; Турция; Италия; Польша; Евросоюз в целом; Франция; Германия. Зеленский добавил, что больше конкретики станет известно уже через 7-10 дней. Напомним, РБК-Украина писала о том, что сегодня Украина обсуждает юридические обязательства в рамках многостороннего договора по гарантиям безопасности. Война России против Украины длится пятьдесят два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.