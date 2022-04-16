Президент Владимир Зеленский заявил, что риторика некоторых стран по вопросу военной помощи изменилась в лучшую сторону. Однако Украина все еще получает мало оружия. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление главы государства во время встречи с журналистами. По словам Зеленского, наиболее активно в Украине поставляется оружие США, Великобритания, Польша и ряд других стран. Как отметил президент, в последнее время риторика некоторых стран по поставкам Украине оружия "потеплела", но заявил "мы все равно получаем мало оружия". "Между тем как в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит 2-3 недели", — подчеркнул Зеленский. Напомним, ранее стало известно, что США ускорят доставку боеприпасов в Украину перед битвой на Донбассе. Также сообщалось, что Европейский союз принял решение увеличить поставки оружия в Украину на фоне российской военной агрессии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.