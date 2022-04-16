Российская Федерация взыскала в осажденный Мариуполь в шесть раз больше своих военных, чем остается в городе украинских бойцов. По количеству техники преимущество у кафиров в десятки раз. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина. По его словам, ранее стороны вели переговоры об эвакуации раненых и погибших украинских бойцов, а также мирных жителей из Мариуполя через Бердянск, которой должна заниматься Турция, но Россия потеряла к этому интерес. Также кафиры продолжают требовать сдачи украинских военных в Мариуполе, но доверия к их обещаниям нет. "Мы понимаем, что есть разное отношение россиян к разным нашим частям, которые находятся в Мариуполе. Некоторые они прямо ненавидят. Это может быть Иловайск", — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что для спасения Мариуполя нужны две вещи: поставка тяжелых вооружений как можно скорее и переговоры, в том числе и на самом высоком уровне. Напомним, ранее в Минобороны назвали Мариуполь щитом, сдерживающим на себе большое количество российских войск. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.