Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело ограничения на экспорт зерна и муки. До 15 июня поставки за границу будут производиться в рамках установленных квот. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсельхоз Казахстана. Квотирование экспорта зерна и муки вводится приказом Министра сельского хозяйства. Документ уже направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции. После вступления в силу приказа Минсельхоза до 15 июня 2022 экспорт зерна и муки будет осуществляться в рамках установленных квот: 1 млн. тонн пшеницы; 300 тысяч тонн муки. При этом на внутренний рынок Казахстана сельхозпроизводители обязаны поставить 10% от вывозимого объема — около 100 тысяч тонн зерна и 30 тысяч тонн муки. Напомним, из-за войны войны с Россией Украина практически упустила возможность экспортировать зерно морским путем. Министерство аграрной политики разрабатывает альтернативные маршруты, в том числе через европейские порты. Россия развязала войну против Украины 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!