Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о целенаправленном ударе российских войск по жилому кварталу Золотого. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Луганской ОГА в Facebook. Глава области убежден, что войска РФ пошли на "умышленное убийство людей". Рядом с жилыми домами нет ни одного объекта в сфере обороны. "Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно избивали по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет", – заявил Гайдай. Сейчас известно о по меньшей мере двух погибших горожанах. Еще четверо жителей Золотого получили ранения разной тяжести. К слову, глава Луганской ОВ озвучил количество горожан в Северодонецке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.