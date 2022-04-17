Основным безопасным условием возвращения в Киев является окончание войны. Враг ведь не отказался от своих планов захватить столицу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Николая Жирнова в интервью "Вечернему Киеву". По его словам, все будет зависеть от того, как будет складываться оперативная и стратегическая обстановка. "Хотя мы понимаем, что Киев как политический и экономический центр должен жить и определенная часть жителей должна вернуться, но мы просим сегодня в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, где жить за пределами города — не возвращаться, ведь есть опасность , как авиационных и ракетных ударов, так и действий ДРГ противника. И вообще противник не отказался от цели захватить столицу. Основное условие для безопасного возвращения в Киев — это окончание войны. В противном случае — даже снижение интенсивности боевых действий так же несет опасность" , – отметил Жирнов. Напомним, недавно глава КМВА заверил, что столичные власти наращивают подготовку города к обороне. Ранее сообщалось, что ежедневно в Киев возвращается до 50 тысяч жителей, в связи с чем на въездах в город наблюдаются очереди. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.