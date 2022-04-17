В Офисе президента Украины считают, что у жителей оккупированного Донбасса исчезают иллюзии по поводу России. И способствует этому принудительная мобилизация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. По его словам, Россия продолжает принудительно мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. "От призыва не спасают даже блат или связи с местной администрацией, поскольку российские кураторы недовольны выполнением плана. Мобилизированных отправляют в бой без всякой подготовки или экипировки. Российские солдаты используют их как пушечное мясо – бросают вперед для определения украинских огневых" позиций. Потери сумасшедшие. Домой приходят похоронки", — отметил Подоляк. Он подчеркнул, что 8 лет Россия рассказывала, что якобы спасает Донбасс. "Сегодня маски окончательно сброшены. Стертый с лица земли Мариуполь, ракетные удары по Краматорску, принудительная мобилизация. У жителей Донбасса исчезают иллюзии по поводу России. Когда Украина уволит Донбасс, туда наконец-то вернется мир и жизнь", — добавил он. Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что зафиксированы случаи мобилизации несовершеннолетних в ОРДЛО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.