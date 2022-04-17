На сегодняшний день не существует рисков для значительных колебаний рыночного курса гривни к доллару. Это может происходить в пределах нескольких процентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко в эфире телемарафона. Как отметил Устенко, на курс будут влиять несколько факторов. Первый – это спрос на валюту, но он сейчас незначителен. В то же время, сокращение поступлений валюты от экспортеров будет компенсироваться средствами, которые Украина сможет получать от стран Большой семерки, от МВФ и международных партнеров. "Это будет означать, что валюта заходит в страну и золотовалютные резервы будут пополняться. И я не вижу никаких рисков, чтобы мы говорили о значительных курсовых колебаниях. Они могут быть, но в пределах нескольких процентов", — сказал Устенко. Он напомнил, что золотовалютные резервы находятся на довоенном уровне – около 29 млрд долларов. Как сообщало РБК-Украина, НБУ вечером 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продаж может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.