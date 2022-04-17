Кабинет министров продолжил возложение специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов с 30 апреля по 31 октября 2022 года. Действие фиксированных тарифов также продолжено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 апреля 2022 г. №453. Согласно постановлению, фиксированные тарифы на электроэнергию будут действовать до 31 октября 2022: до 250 кВтч (включая весь объем потребления) — 1,44 гривен за 1 кВтч (с НДС); свыше 250 кВтч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВтч (с НДС). Ранее Министр энергетики Герман Галущенко в интервью РБК-Украина сказал, что тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине повышаться не будут. Сейчас обсуждается механизм, каким образом это обеспечить. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.