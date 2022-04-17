В Крыму намерены создать специальные лагеря для депортированных украинских учителей. Их там ждет так называемая "переквалификация". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО. Отмечается, что самопровозглашенный "председатель" Крыма Сергей Аксенов анонсировал создание летних лагерей для педагогов из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территории полуострова. Главной целью стал перевод учителей на "русские стандарты образования". Кроме того, для украинских детей, незаконно вывезенных в Россию или на временно оккупированные территории, создадут "языковые курсы". Там их хотят принуждать учить русский язык. Ранее мы сообщали о создании в России специальных лагерей для депортированных украинских детей, где они будут обучены русскому языку. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.