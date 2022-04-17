Президент Владимир Зеленский считает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден приедет в Украину, чтобы посмотреть лично на зверства, совершенные российскими войсками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CNN. "Я думаю, что он приедет", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможном визите Байдена в Украину. При этом он добавил, что визит американского лидера зависит от ситуации с безопасностью. "Это его решение, конечно. И также зависит от ситуации с безопасностью — я имею в виду это. Но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и поэтому он должен приехать сюда, чтобы посмотреть (в ущерб, причиненный российскими войсками, — ред.) .)", — заявил президент. Напомним, 14 апреля Байден заявил о готовности приехать в Киев. Однако позже в Белом доме заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется. При этом в США заявили, что Киев намерен посетить высокопоставленный американский чиновник. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.