Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона посетить Киев, чтобы тот лично увидел зверства российских военных. По мнению главы государства, этот визит изменит позицию французского лидера по геноциду украинской нации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленскому телеканалу CNN. Как отмечает издание, Зеленский пригласил Макрона в Украину во время состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора. По словам главы государства, он хочет, чтобы французский лидер воочию увидел зверства россиян на оккупированных территориях. "Я пригласил его (Макрона – ред.) приехать, когда у него будет возможность. Он приедет и увидит, и я уверен, что он поймет", — сказал Зеленский. По его мнению, Макрон хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вела диалог. Зеленский добавил, что в ходе беседы сказал своему французскому коллеге, что на Украине идет не просто война, а настоящий геноцид украинского народа. Напомним, Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом, заявив при этом, что украинцы и россияне – "братские" народы. Позже Макрон объяснил свой отказ называть войну в Украине геноцидом тем, что эта "вербальная эскалация" не поможет украинцам. Война России против Украины идет 53-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!