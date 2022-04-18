Украина вошла в ауру воздействия затмений-2022, и они окажут существенное влияние на гороскоп страны и на ситуацию в целом.

Об этом говорится в прогнозе астролога Валентины Виттрок.

Она отметила, что 30 апреля в 23:27 по Киеву произойдет солнечное затмение. На карте Украины оно проходит по дому информации, документации, обсуждения процессов:

«30- го апреля в 23:27 по Киеву произойдет солнечное затмение частное , 119 сароса (оно представляет собой повторение через сарос частного солнечного затмения 19 апреля 2004 года). Затмение будет видно в Южной Америке , а что же было в том далеком 2004- ом году в дни затмения ? Вывод войск Испанией из Ирака, смерть главы корпорации Макдональдс,министры Эстонии и Финляндии обсуждали взаимодействие полиции двух стран,российский экономический форум в Лондоне… в свете нынешнего солнечного затмения опять актуальна Финляндия на границе которой стоят российский войска, Макдональдс ушел из России , ну и наконец вопрос вывода российских войск из Украины…

На карте Украины само затмение проходит по дому информации, документации, обговаривание процессов…

Затмение проходит в 11- ом градусе Тельца которым управляет Прозерпина — планета трансмутация и сейчас прозерпина аккуратно висит на плутоне ( планета войны) Украины, причём в разрушительном черномагическом градусе. Рядом с соединением солнце/ Луна находится натальный Уран который делает к транзитному Урану позитивный аспект, Уран это технологии и оружие.

Прогрессивная карта на день затмения показывает, что прогрессивный Юпитер стоит на солнце Украины ( что впечатляет так как Юпитер это экспансия и удача), прогрессивные Марс и солнце находятся в доме войны и солнце стоит в первом разрушительном градусе Весов, итак мы имеем в прогрессиях два разрушительных градуса: 1- й весов и 19-й Скорпиона там, где стоит прогрессивный Плутон — Бог войны, сказать, что это похоже на затишье ? Возможно, и опять же стоит помнить, что затмение в доме подписания документов».

Подводя итоги прогноза, астролог подчеркнула, что по карте Украины закладывается историческая программа освобождения Украины от многолетней рабской зависимости.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Астролог Анна Карпеева говорит, что в мае Россия возможно втянет в военные действия и другие страны.