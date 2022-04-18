Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории, в том числе и Крым.

Такое заявление он сделал в интервью Spiegel.

По его словам, украинские власти официально сформулировали запрос на поставки оружия из Германии.

«Нужны артиллерийские системы — в них немецкая армия особенно сильна. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Остальное стандартное оборудование — зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка. Нам нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории», — отметил Буданов.

На уточняющий вопрос, нужно ли это оружие Украине, чтобы вернуть Крым, начальник украинской разведки ответил: «Конечно».Поддержите Народную Правду добровольным взносом Российская армия вошла в Кременную (Луганская область). В городе уже завязались уличные бои.

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