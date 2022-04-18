Государственное бюро расследований (ДБР) Украины не будет принимать решение об обмене нардепа Виктора Медведчука. Следователи продолжат сбор доказательной базы преступлений политика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ДБР Татьяны Сапьян в эфире общенационального телемарафона. "Обмен политического деятеля на наших военных – это больше политический процесс. Не ДБР и не следователи будут принимать это решение", — сказала она. По ее словам, ДБР продолжит собирать доказательную базу, потому что два уголовных производства находятся именно в Бюро, где подозреваемый проходит Медведчук. Сапьян добавила, что расследование этих дел продолжится вне зависимости от политического решения. "Чтобы они (уголовные дела – ред.) попали в суд и было вынесено решение", — подчеркнула спикер ДБР. Напомним, сегодня, 18 апреля, Медведчук попросил обменять его украинских военных и гражданских, находящихся в осажденном Мариуполе. О том, возможен ли обмен Медведчука и какая судьба ждет кума Путина – в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.