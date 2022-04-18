Россия продолжает проводить силовую мобилизацию в «Л/ДНР». Мужчин ловят прямо на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

В этом признается один из жителей «республики» (Донецк), разговор с которым опубликовала СБУ.

По его словам, «новобранцев» одевают в форму без опознавательных знаков, забирают все документы и отправляют на передовую. Чтобы люди не разбежались, их перевозят в закрытых железнодорожных вагонах.

«Нас посадили и увезли. Куда мы ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно для чего», – рассказывает «мобилизованный».

По его словам, он не участвовал в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров. Рад, что остался жив, но попал в плен.

