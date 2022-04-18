Около 200 тысяч человек рискуют потерять работу в российской столице из-за ухода иностранных компаний из страны после вторжения в Украину. Москвы Сергей Собянин желает организовать временные и публичные работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. По словам Собянина, власти продолжат реализовывать планы по поддержке работников, рискующих остаться без работы, выделив на это 3,36 млрд рублей (около 41 млн долларов по официальному курсу). "Как и планировалось, на прошлой неделе мы утвердили Программу поддержки сотрудников, которым грозит увольнение. В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили свою деятельность или решили покинуть Россию. По нашим оценкам, около 200 тысяч человек рискуют потерять работу", — написал Собянин. Он добавил, что план помощи в трудоустройстве включает в себя обучение персонала, трудоустройство на временные и общественные работы и стимулирование организаций и фирм, нанимающих этих работников. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.