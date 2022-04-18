Работа реестра прав на недвижимое имущество в Украине сейчас ограничена. Регистрация купли-продажи недвижимости возобновится в течение месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр юстиции Украины Денис Малюска. По его словам, работа реестра ограничена, в том числе, в связи с возможными мошенническими схемами. В частности, типичная рейдерская схема: "когда ставится несколько прокладок (фирм-посредников), мгновенно за один вечер имущество продается несколько раз и потом его не вернешь". "Мы будем предлагать Кабмину установить правило, что если имущество приобрел собственник менее месяца назад, — он его продать не может. То есть нотариус не зарегистрирует отчуждение. Чтобы не создавать цепочек добросовестных выгодополучателей, у которых невозможно даже через суд имущество вернуть", — сказал он. По его словам, цель состоит в том, чтобы "в течение нескольких недель, возможно месяца, вернуть возможность проведения сделок и регистраций купли-продажи недвижимости, как в довоенный период – на территориях, где боевые действия не ведутся". Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.