Monobank прекращает обслуживать и закрывает счета клиентов находящихся на территории России, Беларуси и ряда других стран. Об этом сообщил соучредитель финучреждения Олег Гороховский. "С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории", — написал он. К ним относятся: Россия Белоруссия Крым ЛДНР Северная Корея Сирия Эритрея Гороховский добавил, что в целом – это 11 251 человек. "Счеты этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты платежной системы "мир". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", — резюмировал Гороховский. Кстати, в России Гороховского назвали врагом за то, что он называл русский народ "фашистами" и "тупыми животными". Напомним, ранее ПриватБанк проводил регламентные работы на прошлой неделе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.