"Монобанк" с 18 апреля прекращает обслуживать клиентов, еще не покинувших оккупированный Крым, Донбасс, Россию, Беларусь и ряд других стран. А также закрывает их счета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram соучредителя Monobank Олега Гороховского. "С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, находившихся до войны и до сих пор не покинувших следующие территории: Россия, Беларусь, Крым, "ЛДНР", Северная Корея, Сирия, Эритрея — в общей сложности 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты… Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", — сказал он. Отметим, например, мужчины-граждане Украины просто не могут уехать из оккупированного Донбасса, поскольку там действует соответствующий запрет. Напомним, ранее РБК-Украина писала, как обстоят дела с кредитными каникулами в украинских банках. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.