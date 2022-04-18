Шесть человек погибли в результате ракетных ударов по Львову. Еще восемь пострадали.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«По информации Воздушного командования «Запад», сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три — по объекту военной инфраструктуры. Один — по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается», — написал Козицкий.

По его словам, объекты получили существенные повреждения.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших — один ребенок. Данные уточняются», — отметил Козицкий.Поддержите Народную Правду добровольным взносом Российская армия вошла в Кременную (Луганская область). В городе уже завязались уличные бои.