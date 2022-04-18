Российские кафиры могут устроить обстрел храмов в ряде городов Украины в Пасхальную ночь. При этом обвинив в содеянном украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО. "Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: кафиры снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи", — говорится в сообщении. Как объясняют в СНБО, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию о том, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных РФ". При этом пропагандисты приводят конкретный перечень областей Украины, где это "может произойти", а именно: Запорожская; Николаевская; Одесская; Сумская; Харьковская. В СНБО обращают внимание, что во всех этих регионах есть высокая вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага. максимально осторожными", — отметили в ведомстве. Напомним, что в Северодонецке российские кафиры обстреляли храм на Вербное воскресенье. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.