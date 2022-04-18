В рядах украинских защитников служит много девушек, показывающих настоящее мужество, стойкость, выносливость. Одна из таких – Кира Нечай, она является частью команды Госпитальеров. Что известно о девушке, ее фото – смотрите ниже в материале Styler. "Это моя подруга Кира. Мы познакомились во время стажировки в парламенте, а потом много раз встречались на двух, путешествовали, учились, пили вино. Сегодня она отстаивает Украину в составе Госпитальеров. А я как могу помогаю ей в тылу. Это – Кира здорового человека», – написала о ней подруга. Так выглядит девушка сейчас:

Фото: twitter.com Кира работала в Комитете ВР по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, была менеджером проектов в Центре демократии и верховенства права. Она увлекалась альпинизмом, пешим туризмом, стрельбой, ориентацией на местности. Теперь Кира защищает нашу землю от русского оккупанта. А вот так она выглядела до того, как нас пришли "увольнять":

Фото: facebook.com/knechaj Ранее мы писали о сексе-символе ВСУ – фитнес-тренере, который пополнил ряды военных и радует своими видео.