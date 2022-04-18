Кабинет министров продлил действие спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения до 31 октября 2022 года.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Цена электроэнергии для бытовых потребителей с объемом потребления 250 кВт-ч включительно составляет 1,44 грн/кВт-ч (с НДС), для потребителей больше 250 кВт-ч – 1,68 грн/кВт-ч.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Национальный банк фиксирует усиленное инфляционное давление из-за войны, в результате чего цены за год могут возрасти на 20%.Средняя стоимость пасхальной корзины в Украине в условиях военного положения в 2022 году составит 972 грн, что на 191 грн (24,6%) дороже, чем в прошлом году.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 100% гарантиях депозитов на время войны. Закон вводит полную гарантию возврата банковских вкладов в случае вывода банка с рынка в течение действия военного положения и три месяца спустя.