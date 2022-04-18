Украина отправила Еврокомиссии заполненную первую часть опросника по оценке возможности получить статус кандидата в члены ЕС. В настоящее время идет работа над второй частью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. "Первая часть опросника относительно членства Украины в ЕС направлена в адрес Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю! Уже начали работать над второй частью. Горжусь украинской правительственной командой", — написала она. Напомним, ранее в Еврокомиссии пообещали, что сформируют вывод о членстве Украины в ЕС летом этого года. Как ранее заявлял глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, наша страна может получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне 2022 года, но решение должно приниматься единогласно. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.