Российские кафиры содержат в фильтрационных лагерях более 20 тысяч жителей Мариуполя. Затем украинцев принудительно вывозят в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову. По ее словам, на территории Мариуполя есть, по меньшей мере, четыре фильтрационных лагеря, в которых заходится более 20 тысяч человек. Известно, что в селе Безименне также есть лагерь, в котором от 5-7 тысяч граждан. Кроме того, кафиры заявляют о планах штурмовать территорию завода "Азовсталь", где находится не менее тысячи гражданских граждан. Они не хотят покидать хранилище, поскольку их дома разрушены, а также могут отправить в фильтрационные лагеря. "Действия рашистской армии в Мариуполе — акт геноцида украинского народа, согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда", — отметила омбудсмен. Напомним, Украина требует создания гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.