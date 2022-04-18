Во временно захваченном Геническе (Херсонская область) русские кафиры устанавливают памятник Ленину. Кроме того, в городе появились советские флаги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского. "Орки в Херсонской области продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое. Красные флаги, памятники советской поры. И все это на фоне усиления гуманитарного кризиса, жесткого подавления инакомыслия и проявления гражданской позиции. Мотив их абсолютно прозрачный — пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения" , – говорится в сообщении. Стоит отметить, что в Геническе памятник Ленину был демонтирован 16 июля 2015 года. Напомним, в Геническе кафиры похитили местного депутата от "Слуги народа". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.