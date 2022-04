Сопротивление ВСУ стало серьезным испытанием для российских военных и замедлило продвижение России.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Разведка полагает, что в России обеспокоены тем, сколько еще времени надо для покорения Мариуполя.

«Согласованное украинское сопротивление стало серьезным испытанием для российских войск и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах. Усилия захватить Мариуполь стоили его жителям значительных потерь. Инфраструктура была разрушена, население понесло значительные потери», — говорится в сообщении.

Разведка также сообщает, что Россия повторяет сценарий Чечни в 1999 году и Сирии в 2016:

«И это несмотря на заявления Минобороны России от 24 февраля 2022 года о том, что Россия не будет наносить удары по городам, не будет угрожать украинскому населению».

(2/4) Russian commanders will be concerned by the time it is taking to subdue Mariupol. Concerted Ukrainian resistance has severely tested Russian forces and diverted men and materiel, slowing Russia’s advance elsewhere.

