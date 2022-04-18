Сегодня, 18 апреля, в Одесской области был сбит российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг". Сообщается, что военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили беспилотник, который осуществлял воздушную разведку. Ранее мы сообщали, что в Одесской области ликвидировали агентурную сеть кафиров. Напомним, война РФ против Украины длится 54-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!