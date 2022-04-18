Российские кафиры продолжают убивать мирных украинцев. В результате удара по Харькову 18 апреля погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской облпрокуратуры. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что объединилось с умышленным убийством. Производство ведут следователи Службы безопасности Украины. "По данным следствия, 18 апреля 2022 около 11:50 российские кафиры обстреляли Основанский район Харькова. Снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов", – говорится в сообщении. В результате обстрела города погибли мужчина и женщина. Также ряд жилых домов получили повреждения. Вооруженные силы сбили вражеский беспилотник над территорией Одесщины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.