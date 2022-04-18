Вооруженные силы Украины уволили ряд населенных пунктов возле Изюма (Харьковская область). С этого направления противник пытается развивать наступление на восток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяныка. "Да, я могу подтвердить, что ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были уволены. Больше информации дать не могу, но отмечу, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности — это места наибольшего скопления российских подразделений. Именно оттуда в в том числе, они попытаются развивать наступление на восток", — отметил он. Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия уволила несколько населенных пунктов под Харьковом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.