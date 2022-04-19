На деоккупированных территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей полностью освободили от оккупантов 919 населенных пунктов. Из них 29% уже возобновили работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram. По его словам, 192 уволенных населенных пункта уже приступили к работе гуманитарных штабов, которые занимаются областными военными администрациями совместно с ГСЧС. Возобновлена работа Национальной полиции в 336 деоккупированных населенных пунктах. В 70 – завершено разминирование территорий. Несмотря на упорные боевые действия в некоторых районах, в Харьковской области также начали восстановление инфраструктуры. "Освобождены от оккупантов поселки Ольховка и Малая Рогань, где уже даже возобновили электроснабжение у 140 потребителей. С трассы M-03 от Харькова до освобожденного Чугуева вывезли тридцать единиц изуродованного военного и гражданского транспорта. Дорожники регулярно проводят аварийный ремонт автодорог , – отметил Тимошенко. В 74 из 919 деоккупированных населенных пунктов возобновила работу Укрпочта. Людям доставляют пенсии, посылки и продукты питания. Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал о разработке комплексного плана послевоенного обновления и развития страны.