Европейский союз может представить очередной пакет санкций против России на следующей неделе. Уже шестой по счету с начала российского вторжения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка. "Шестой пакет санкций ЕС в отношении России, вероятно, будет представлен на следующей неделе", — отметил он. Напомним, ранее сообщалось, что частью шестого пакета санкций против России может стать эмбарго на импорт нефти в страны Европейского союза. Сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил официальную позицию Будапешта, заключающуюся в том, что венгерское правительство не поддержит санкции в отношении российской нефти и газа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.