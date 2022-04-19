Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение в стране на 30 дней. Это следует из текста указа главы государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата фракции "Голос" Ярослава Зализняка. В опубликованном отрывке Указа президента говорится, что военное положение в Украине может быть продлено с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, она будет действовать до 25 мая текущего года.

Фото: текст указа Зеленского о продлении военного положения в Украине (t.me/yzheleznyak) Напомним, сегодня стало известно о том, что Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о продлении военного положения в Украине. Отметим, в Украине действовал режим военного положения с утра 24 февраля 2022 г. после полномасштабного вторжения России. Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!