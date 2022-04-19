Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ситуация в регионе обостряется. Он заявил, что украинские военные удерживают оборону, а враг несет потери. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Гайдая во время телемарафона. "Обострение уже началось, тяжелая ситуация, но наши защитники держат линию обороны. Отразили наступление в Рубежном, Попасной. У врага десятки потерь у врага, наши бойцы подвели беспилотник "Орлан-10", тяжелую технику", — отметил Гайдай. По его словам, количество атак и их интенсивность значительно возросло, однако кафиры не имеют успеха. Напомним, в Генштабе сообщили, что враг активизировал наступление восточному и южному направлениям. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.