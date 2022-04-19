На способность Российской Федерации наносить ракетные удары по Украине оказывают влияние несколько факторов. Поэтому сегодня нельзя точно спрогнозировать, когда закончатся такие обстрелы. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ракеты по тылу. Зачем Россия атакует большие города и когда это закончится". В частности, если Украина в ближайшее время не сможет договориться о статусе территорий, оккупированных после 24 февраля, то война с Россией может затянуться на долго, снизив свою интенсивность. Это позволит российской стороне и дальше наносить ракетные удары. Как отметил военный эксперт Михаил Жирохов, угроза будет сохраняться, поскольку у России есть возможность обстреливать всю украинскую территорию, не входя в ее воздушное пространство. Тем не менее, нынешними темпами обстреливать Украину российская сторона не сможет, поскольку запас ракет быстро иссякает. А западные санкции против военно-промышленного комплекса тоже дадут о себе знать. По словам эксперта Александра Мусиенко, у России уже есть серьезные проблемы с технологиями, модернизацией и производством новых вооружений, особенно высокоточных. Но небольшие запасы мощностей еще есть. Кроме того, обезопасить Украину могут поставки систем противовоздушной обороны. Если запрос Киева на системы ПВО будет удовлетворен, то уже в обозримой перспективе риск обстрелов тыловых территорий будет значительно снижен. Напомним, ранее военные эксперты назвали причины, по которым Россия наносит ракетные удары по тыловым украинским городам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.