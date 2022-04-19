Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире французского телевидения обращусь к мировым лидерам. Он призвал страны последовать примеру США и увеличить поставки оружия Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24. "Я призываю все страны, включая Францию, последовать примеру Соединенных Штатов и увеличить поставки оружия", — заявил глава МИД. Он напомнил, что США выделили Украине дополнительную военную помощь в 800 млн долларов. Она включает в себя артиллерийские установки, снаряды и дроны.

#EXCLUSIF — "La ritual est que le vaisseau almiral se trouve au fond de la mer Noire."Dans un entretien à @MPerelman @FRANCE24, le MAE de l'Ukraine causé par une frappe ukrainienne pic.twitter.com/Whz3pKTiMu — FRANCE 24 Франция (@France24_fr) April 19, 2022 Напомним, премьер Нидерландов после разговора с Владимиром Зеленским анонсировал новые поставки оружия Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.